  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Kerpe Koyu'nun ev sahipliği yaptığı arkeolojik kalıntılara Karadeniz'de yürütülen ilk bilimsel su altı kazılarıyla ulaşıldı. Kerpe'nin saklı hazinesi olarak adlandırılan bölümden küpler tek tek çıkarıldu

Ekleme: 29.12.2022 - 17:07 Güncelleme: 29.12.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor
Kerpe Koyu'nun ev sahipliği yaptığı arkeolojik kalıntılara Karadeniz'de yürütülen ilk bilimsel su altı kazılarıyla ulaşıldı. Helenistik dönemden beri bereketli iklimi, doğal ve yoğun ağaç yapısıyla bilinen, Helen dilinde 'çanak, çömlek, testi, küp' anlamına gelen 'Kalpe', şimdiki adıyla Kerpe, her dönemde öne çıkan ticari bir merkez oldu.Ege ve Akdeniz'de bulunan Helenistik dönem krallıklarının odun sağladığı, Roma, Bizans dönemlerinde de aktif ticari hayatına devam eden liman, Osmanlı döneminde hem Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı oldu hem de İstanbul'un ihtiyaçlarının karşılandığı bir dağıtım ve üretim alanı haline geldi.

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Koyun kuzeydoğu ucunda bir kısmı karada olan Antik Kalpe Limanı'na ait mendirek kalıntılarının büyük çoğunluğunun su altında bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca bölgede 2020'de su altı kazı çalışmaları başlatıldı. Karadeniz kıyılarında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliği taşıyan çalışma, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğünce yürütüldü. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana dağılmış kalıntılara ulaşmak için dalış yapan ekipler, karadan 80 metre uzakta, 4 metre derinlikte geçmişin izlerine rastladı.

Antik limana ait 2 mendirek parçası bulan ekipler, en çok amfora (iki kulplu, antik döneme özgü çömlek) kalıntılarıyla karşılaştı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılan seramiklerin Kerpe Limanı'nda bulunması kentteki ticari hareketliliğin kanıtı olarak gösterildi.

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Fiziki özellikleri, hangi döneme ait olduklarının saptanmasına imkan sağlayan amforaların en erken tarihlisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Eserler arasında en çok 'geç Roma' eserlerine rastlandı. Su altı kazı çalışmalarında, kale kalıntıları, limanın gündelik hayatına dair seramikler ve 4 bölgede batıklar da bulundu. - Koya demir atılamayacak

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki yoğun kültür varlığını göz önüne alarak, Kerpe Koyu'nu '1. derece arkeolojik sit alanı' ilan etti. Karar doğrultusunda, alanda inşaat çalışması yapılamayacak. gemi, tekne gibi deniz taşıtları çapa, demir ve ağ atamayacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır'
Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
Kılıçdaroğlu’ndan esrarengiz görüşme... Tartışmalı danışman ile buluştu!
Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun: Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
Bakan Vedat Bilgin detayları açıklıyor...EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Bakan Koca EVS'nin önemini anlattı! 'Vakaya 90 saniyede çıkış yapılıyor'
Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!
İsrail'in Paris Büyükelçisi'nden protesto istifası: Irkçı hükümetin parçası olmak istemedi!
Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'
Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!
CHP'li Özel'in iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sert tepki: Size yazıklar olsun
Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Bakan Nebati'den büyüme mesajı!
SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor