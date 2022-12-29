Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza: Devrilen tırın sürücüsü yaralandı!

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönünde giden Engin Kaan A. idaresindeki 07 UB 032 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Körfez Sevindikli gişelerini geçtikten sonra bariyerlere çarparak devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapatılırken devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.