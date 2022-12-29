Hudut birlikleri 12.000 gram metamfetamin yakaladı

Kahraman Türk askeri sınır bölgelerinde ülke güvenliğini bozacak hiç bir unsura geçit vermiyor.Hudut birlikleri sınırda güvenliği sağlamak adına devriye faalitlerini sürdürüyor.Başlatılan operasyonlar kapsamında Iğdır hudut hattında başarılı bir operasyona imza atıldı.Milli Savunma Bakanlığı, Hudut birlikleri'nin 12.000 gram metamfetamin ele geçirdiğini duyurdu.MSB: 'Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 12.000 gram metamfetamin ele geçirildi.'