Küçükçekmece'deki yangın korkuttu

Yangın, saat 12.50 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Karadeniz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın 5. katında ailesiyle yaşayan bir kişi, çatı katına çıkarak bir süre bağırdı. Ardından elindeki kolonyayı yerlere döktükten sonra yangın çıkarıp kaçtı. Binadan dumanların çıktığını gören esnaf itfaiyeye haber verdi. 5 katlı apartmanda bulunanlar da kendi imkanlarıyla sokağa çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangına ilk müdahaleyi yapan esnaf Serhan Er, 'Benim arka sokakta dükkanım var. Yangının çıktığını fark ettim, binaya girip doğalgazı kestim ilk önce. Dükkanımdaki yangın tüpüyle yukarı çıktım. Binadaki herkes güvenli bir şekilde dışarı çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber verdim, onlar gelene kadar da elimden geleni yapmaya çalıştım' dedi. Bina sakinlerinden Aysel Poyraz, 'Hastaneden geldim şimdi. Yangını çıkaran kişi çatıda yaşıyor, ailesi eve almıyor' dedi. Aynı binada 4 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Yanan çatı havadan da görüntülendi.