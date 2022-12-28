  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!

Azerbaycan, Fransa Parlamentosu’nda Azerbaycan’a yönelik iftira ve karalama içerikli kampanyaların artmasına ilişkin Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Ekleme: 28.12.2022 - 19:00 Güncelleme: 28.12.2022 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Azerbaycan'daki Büyükelçisi Ann Buayon'un Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi. Açıklamada, Fransa Parlamentosu'nda Azerbaycan karşıtı eylemlerin ve karalama kampanyalarından duyulan rahatsızlıktan dolayı Büyükelçi Buayon'a nota verildiği belirtildi.

İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI

Görüşmede, Fransız hükümetinden gerekli adımların atılmamasına karşın, çeşitli Fransız siyasi güçler tarafından Azerbaycan'a yönelik açıkça iftira ve önyargılara dayalı karalama kampanyalarının genişletilmesi ve sürdürülmesinden derin endişe duyulduğu ile yer alan iddiaların kesin olarak reddedildiği ifade edildi.

AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI

Bu bağlamda, birkaç gün önce Fransa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi güçlerin liderleri adına Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan bir mektupta, Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunulmasının, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı nitelikli adımlar atılması için çağrıda bulunulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

'KARALAMA KAMPANYALARINI DERHAL DURDURUN'

Söz konusu çağrının, Fransız Parlamentosu'nun her iki meclisinde Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarla dolu kararlar kabul edilmesi de dahil olmak üzere, kasıtlı ve sistematik olarak yürütülen birçok Azerbaycan karşıtı çalışmaların ve açıklamaların devamı olduğu da vurgulandı. Görüşmede, Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyalarının derhal durdurulması için Fransız hükümeti tarafından yeterli önlemlerin alınması gerekildiğine de dikkat çekildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
Karar Resmi Gazete'de: Marmaray Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz!
Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması... 'En kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak!'
Kılıçdaroğlu EYT düzenlemesini de sahiplendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek...
Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış...
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok...
Gaz merkezinde ilk adım atıldı! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması... Kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak!
Kılıçdaroğlu'ndan yargıya 'Gezi' tehdidi! 'Lanet olsun size'
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi...
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi!
Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor