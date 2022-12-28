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2022 yılında 453 bin 850 e-duruşma gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında e-duruşma uygulamasına 2022 yılında yoğun ilgi gösterildi. Uygulamayla yıl boyunca 453 bin 850 e-duruşma yapıldı.

Ekleme: 28.12.2022 - 13:43 Güncelleme: 28.12.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
2022 yılında 453 bin 850 e-duruşma gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığınca 15 Eylül 2020'den bu yana uygulanan e-duruşma, Bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. 2022 yılında sisteme eklenen 574 mahkemeyle e-duruşmanın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 2 bin 619'a yükseldi.

BUGÜNE KADAR 515 BİN 440 E-DURUŞMA YAPILDI

2022 yılında ülke genelinde 453 bin 850 e-duruşma yapılırken, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ise bu sayı 515 bin 440'a ulaştı. Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, 81 il merkezindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirildi.

AVUKATLAR VİDEO KONFERAS YÖNTEMİYLE DURUŞMALARA KATILIYOR

Böylece avukatlar hukuk mahkemelerindeki duruşmalara sesli ve görüntülü olarak bulundukları yerlerden katılma imkanına kavuştu. Avukatların e-duruşma talebi başvurusuyla başlayan süreç, hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi ile devam ediyor. E-duruşma video konferans yöntemiyle duruşma saati gelince gerçekleştiriliyor.
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