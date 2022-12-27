Terör destekçileri Helsinki'de eylem düzenledi

Türkiye'nin NATO üyeliğine destek vermek için PKK'lılarla mücadele şartı koyduğu Finlandiya'da başkent Helsinki'de terör örgütü sempatizanları eylem düzenledi. Finlandiya güvenlik güçleri örgüt sempatizanlarına sessiz kaldı.

Finlandiya NATO'ya üyelik için Türkiye'nin onayını beklerken, PKK sempatizanları terör örgütü paçavralarıyla Helsinki'de eylem düzenledi. Finlandiya'nın NATO'ya kabulu için Türkiye'nin “terör örgütleri ile bağınızı kesin” talebine net tavır sergilemezken terör örgütü mensuplarını eylemlerine sessiz kalması dikkat çekti.