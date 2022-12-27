İstanbul'da ulaşıma zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı. 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın ardından yönetim toplu taşımaya bir zam daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı. 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın ardından yönetim toplu taşımaya bir zam daha yaptı.UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.Buna göre;•Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,•Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,•Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,•Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,•Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,•Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,•Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,•Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,•Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,•Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,•Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,•Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.