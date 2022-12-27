Gara'da 3 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri teröristlerin sonunu getirmekte kararlı...Bu kapsamda yapılan operasyonlarda PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.Son olarak sevindirici bir haber de Irak'ın kuzeyinden geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin haberi "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" sözleriyle duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."