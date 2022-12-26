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TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ve beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 26.12.2022 - 14:45 Güncelleme: 26.12.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Ülkeler arası karşılıklı temasların, ilişkilerin gelişmesi ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Şentop, siyasi alandaki temasların ekonomik ve ticari ilişkilere de güç katacağını kaydetti.

Türkiye'nin, Riyad'ın 2030 Expo adaylığını desteklediğini anımsatan Şentop, adaylığın tüm bölge bakımından önemli bir adım olduğunu değerlendirdi.

Şentop, Türkiye'nin özellikle Körfez bölgesindeki ülkelerin güvenlik ve istikrarına verdiği öneme değinerek, 'Tüm bölgede ortak çaba ile olumlu bir atmosferin hakim kılınmasını amaçlıyoruz. Bu bakımdan bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine özel önem atfediyoruz. Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamamızda tüm bölgemiz bakımından büyük fayda bulunmaktadır.' ifadelerini kullandı.

KKTC'nin uluslararası platformlarda tanınması konusunu da gündeme getiren Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulunda uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması konusundaki çağrısını hatırlattı. Şentop, yıllardır haksız izolasyon ve ambargolara maruz bırakılan Kıbrıs Türkleriyle temasların artırılmasının önemine işaret etti.

Şentop, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine de dikkati çekerek, özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırıların devam ettiğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop, 'Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne elbette sonuna kadar saygılıyız. Bizim tek derdimiz, bu ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek ve yine istikrarsızlığı arttırarak Batılı ülkelerin kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bölge ülkelerinin sınırlarını değiştirme planlarını engellemektir.' diye konuştu.
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