Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarılı şekilde sonu veriyor.Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, 81 ilde araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulamasıyla ilgili verileri paylaştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez yapıldığını belirttiği operasyonda 3 bin 118 ekibin katıldığını, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını açıkladı.27 bin 707 araç kontrolünde, ele geçirilenler şu şekilde:1 kilo 289 gram esrar40 gram eroin72 gram metamfetamin54 gram sentetik kannobinoid194 gram skunk8 adet ecstasy353 adet ve 375 ml sıvı sentetik ecza1 adet captagon2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı16 adet tabanca2 adet tüfek86 adet fişek7 adet kesici delici alet550 paket kaçak sigara81 araç men edildi142 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 2 bin 173 araca da idari para cezası uygulandı.81 araç da trafikten men edildi.