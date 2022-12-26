Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor
81 ilde yapılan araç içi uyuşturucu kullanımı uygulamasında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandı.
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarılı şekilde sonu veriyor.
Araç içi uyuşturucu kullanımı denetimi
Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, 81 ilde araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulamasıyla ilgili verileri paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez yapıldığını belirttiği operasyonda 3 bin 118 ekibin katıldığını, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını açıkladı.
Ele geçirilenler
27 bin 707 araç kontrolünde, ele geçirilenler şu şekilde:
1 kilo 289 gram esrar
40 gram eroin
72 gram metamfetamin
54 gram sentetik kannobinoid
194 gram skunk
8 adet ecstasy
353 adet ve 375 ml sıvı sentetik ecza
1 adet captagon
2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı
16 adet tabanca
2 adet tüfek
86 adet fişek
7 adet kesici delici alet
550 paket kaçak sigara
81 araç men edildi
142 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 2 bin 173 araca da idari para cezası uygulandı.
81 araç da trafikten men edildi.