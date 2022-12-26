Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 -26 Aralık tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. 1 şüpheli de savcılıkta alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.