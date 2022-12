Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'e de yağışlı hava geç geldi. Son haftalarda ara ara etkili olan yağışların ardından 835 bin hektardan fazla ormana sahip kentte lezzeti ve faydaları ile dikkat çeken kanlıca mantarı da geçte olsa bu sene kendini gösterdi.Erdemli ilçesine bağlı Karayakup ile Sinap köylerinin çevresindeki ormanlarda vatandaşlar kanlıca mantarı aramaya başladı. Ormanlık alana giren vatandaşlar doğal örtü altından kendini göstermeye başlayan mantarları zahmetle bularak özenle topladı. Vatandaşların bazıları mantarları ailece yemek için bazıları da satış yapmak üzere kovalarını doldurdu. Bu sene yağmur nedeniyle geç çıkan mantarın kilogram fiyatının ise 70 TL olduğu öğrenildi.İçerdiği aminoasitler nedeniyle vücudun protein dengesini için bire bir olduğu belirtilen mantarın kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, B1, B2 ve C vitaminleri de taşıdığı kaydedildi. Tansiyonu dengeleyen, şeker hastalığı tedavisine de iyi gelen mantarın aynı zamanda kansere karşı da kalkan gördüğü ifade edildi.Yöre sakinlerinden Sabahattin Özgür,” Doğaya çıktık. Bizim Akdeniz bölgesinde meşhur olan bir mantarımız var. Bizim yörük diliyle ‘Kırmızı mantar' ama modern ismi kanlıca.Akdeniz bölgesinde Adana'dan Antalya'ya kadar genel de ormanlık alanlarda bu mantarlar oluyor. Şuanda mevsimi. Yağmur olmadığı için biraz geç kaldı. Yoksa yağmurlar olsaydı şimdiye daha çok olurdu. Bundan 2 yıl önce hava güzel gitmiş yayışlar güzel olmuştu daha çok çıkmıştı. Bu sene yağış geç kaldığı için mantar da yeni yeni çıkıyor. Bir yağmur daha yağarsa daha güzel çıkar” dedi.Sinap köyü çevresine ormanlık alanda mantara çıktıklarını belirten Bahattin Ongun ise yaptıkları arama da yeteri kadar bulduklarını aktardı. Ormanda vakitlerini değerlendirdiklerini dile getiren Turgay Özdemir de “Aralık ve Ocak ayında Kanlıca mantarları çıkıyor. Herkese tavsiye ediyoruz.Kızarması, kavurması, mangalı yapılıyor. Güzel haşlayıp poşetleyip sonra tüketme şansımız var. Bazı arkadaşlarımız fazla buluyor ve satışını yapıyor. Çokça çıktığı için bende satıyorum. Hepsini tüketemiyoruz. Bugün topladığım bir kova 200-250 TL eder. Şuan kilogramını 70 TL'den satıyorum. Bu sene mevsiminde yağmur yağmadığı için fazla çıkmadı. Dışardan merak sarıp köyümüze mantar aramaya gelen var. Yöremizde bu mantarı 5 yaşından 70 yaşına kadar her vatandaşımız bilir. Her yede çıkmaz. Şuanda güney kısımda çıkmış arka kısımda çıkmamış.Güneşini ve yağmurunu iyi alan yerler de oluyor. Bizde boş kaldığımız da sürece hem vakit değerlendiriyoruz hem de sebepleniyoruz” ifadelerini kullandı.