  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ödeme ve elektronik para kuruluşları için FAST sistemi hazır

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)sistemi yaygınlaştırılıyor.Bu kapsamda Ödeme ve elektronik para kuruluşları da sisteme dahil edilecek.

Ekleme: 26.12.2022 - 14:53 Güncelleme: 26.12.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Ödeme ve elektronik para kuruluşları için FAST sistemi hazır
Ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliği artıracak sistemler devreye sokuluyor. Ödemelerin daha hızlı ve masrafsız gönderildiği sisteme yeni kurumlar dahil ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023'te Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine doğrudan katılımının sağlanacağını duyurdu.

FAST sisteminde 24 banka var
9 milyon kullanıcıya ulaşan FAST sistemindeki gelişmelere ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada, sisteme 24 üye bankanın yer aldığı belirtilerek, 'Liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023 yılında FAST sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

'FAST İşyeri Ödemeleri' hazırlıkları tamamlandı
FAST sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak 'FAST İşyeri Ödemeleri' ile ilgili hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi.

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılacak
Açıklamada, mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod'un okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme imkanı sunan FAST İşyeri Ödemeleri'nin tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, 'FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Günlük ortalama 6,4 milyon ödeme gerçekleştiriliyor
TCMB tarafından 8 Ocak 2021'de kullanıma açılan FAST sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar lira tutarında 6,4 milyon ödemenin gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 'Fon transferlerini ve ödemelerde IBAN yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi kullanabilmemizi mümkün kılarak hayatımızı kolaylaştıran Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyona ulaşmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor