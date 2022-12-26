Muğla’da 70 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı

Muğla'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…4 göçmen kaçakçısının yasadışı yollar ile çok sayıda kaçak göçmeni yurtdışına çıkaracağı bilgisi üzerine, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine şahısların tekneye binip denize açıldığı bilgisi verildi.Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, 70 göçmenle birlikte 4 şahsı yakaladı.Karaya çıkarılan 70 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., F.T., M.T. ve A.B. isimli şüphelilerden A.B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.