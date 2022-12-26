Malatya'da 6 okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Malatya'da 6 okuldan monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kentte 20-24 Aralık'ta 6 okuldan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.Okullardan hırsızlık yaptığı belirlenen U.K, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Ele geçirilen monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları okullara teslim edildi.