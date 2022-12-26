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Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü'nün CHP liderini istifaya çağırdığı görüntüsü ortaya çıktı: Yönetemedi bundan sonra da yönetemez

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü Mehmet Emin Altunses'in 2018 yılında CHP lideri aleyhinde çektiği video ifşa oldu. Şimdilerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışan Altunses'in, 'koltuk sevdalısı' dediği CHP liderini, "Süreci yönetemedi ve bundan sonra da yönetemeyecek" sözleriyle istifaya davet ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü'nün CHP liderini istifaya çağırdığı görüntüsü ortaya çıktı: Yönetemedi bundan sonra da yönetemez
Ekleme: 26.12.2022 - 11:57 Güncelleme: 26.12.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü'nün CHP liderini istifaya çağırdığı görüntüsü ortaya çıktı: Yönetemedi bundan sonra da yönetemez
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü Mehmet Emin Altunses'in 2018 yılında çektiği bir video ifşa oldu.

Şimdilerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışan Altunses'in, dört sene evvel çektiği videoda, Kılıçdaroğlu için 'koltuk sevdalısı' dediği ve CHP liderini istifaya davet ettiği ortaya çıktı.

'YÖNETEMEDİ BUNDAN SONRA DA YÖNETEMEZ'

Altunses, CHP kurultayında Genel Başkan adayı Muharrem İnce'ye destek amacıyla çektiği söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor:

'Seçim sonuçları kazanamadığımızı ortaya koysa da başarının çok yakın olduğunu hep birlikte gördük ve anladık. Süreç bizi örgütlü mücadele itmekle birlikte CHP yönetiminin ve Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreci yönetemediğini ve bundan sonra da yönetemeyeceğini daha net bir şekilde göstermiştir. Ülkemizin ve partimizin Muharrem İnce önderliğinde yeni bir iddiaya, yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacı olduğu ortadadır.

'KOLTUK SEVDALISI' DİYEREK İSTİFAYA DAVET ETMİŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok' sözünden yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini istifaya, partimizi kurultaya davet ediyorum. İstifa etmeleri sayın genel başkanı tarihin onurlu sayfalarına ekleyecek, istifa etmemeleri durumunda ise tarihin kara sayfalarında yer alacaklardır. Bu sebeple olağanüstü kurultay için ilk imzayı veriyor, CHP Genel Başkanlığına Sayın Muharrem İnce'yi öneriyorum. Tüm kurultay delegelerimizi olağanüstü kurultay çağrımıza omuz vermeye davet ediyorum. Unutmayın biz kazanacağız.'
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