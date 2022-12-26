Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında CHP'li belediyelerde terör örgütü iltisaklı personelin varlığı ayyuka çıktı. İBB'deki tehlikeli kadrolaşmanın ardından hareketegeçildi.Bakanlıkça hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan idari soruşturmaların tamamlandığını, tevdi raporlarının savcılıklara gönderildiğini,İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmaların ise devam ettiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:"Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır."Özellikle İBB'den HDP'ye seçimde verdiği desteğin diyeti olarak gerçekleştirilen kadrolaşma atılan adımların geldiği tehlikeli noktayı açıkça gösteriyor.AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz yaşanan skandalı Twitter hesabından isim isim paylaşarak ifşa etti. İBB'nin personel olarak kadrosuna kattığı teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Hizmet UzmanıPKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veye Üye Olma" suçundan adli işlem gördü.PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmekteyken 2015 yılında teslim oldu.İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi.2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı.2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı ÖmerKeleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne Üye Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve etkinliklere katıldı.Terör örgütü üyelerinin istihdamı sadece İBB'de İstanbul'da bulunan CHP yönetiminin elindeki ilçe belediyelerinde de gerçekleşiyor.İstanbul Kartal Belediyesi'nde Kartursaş Kartal Ulaşım T.A.Ş.'de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı1995 yılında PKK/KCK terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda, 1993-1995 yılları arasında örgütün Tunceli Hozat kırsalında faaliyet yürüttüğü ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısında sahte pasaportla yurt dışında kaçmaya çalışırken Ekim 1995'te yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.Yunanistan'da bulunan örgüt kamplarında, çeşitli silahlı ve bombalı saldırı eylemlerinde bulunmak üzere askeri ve siyasi eğitim gördü. DTP organizesinde yapılan birçok eylem veetkinliğe aktif katılım.Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi Çalışanıİstanbul Ataşehir Belediyesi 2018 yılı giriş kayıtlı olarak çalışan Sedat Yılmaz, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı.Terör örgütü adına faaliyet yürütürken, 2017 Mayıs ayında kırsal alandan ayrılarak yurt içine döndü.İstanbul Küçükçekmece Belediyesi çalışanıPKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve etkinliklere katıldı ve örgüt adına Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttü.PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonda 30.07.1997 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nde Kültür Merkezi görevlisi.1999 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. 2010 yılı Şubat ayında Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar" suçundan adli işlem gördü.Sözde "Değer Aileleri" tanımıyla PKK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınları, CHP'li belediyelerde işe alındı.Büyükşehir, il ve ilçelerde çok sayıda terör örgütü mensubunu aile üyesi işe alındı."HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği 11 madde ile tek tek açıklanmıştır." ifadesini kullanan Soylu, belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediğini, prosedüre uyulmadığını kaydetti. Soylu, bu kapsamda hazırlanan 11 maddeyi ise şöyle sıraladı:"1- İşe alınacak personel hakkında, işe alınma tarihleri itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırılması mecburiyken işe alınan personel hakkında bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındığı (Seyhan, İstanbul),2- İşe alınacak personelin adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken 'Kamu/ Özel' seçeneğinden 'Özel' seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece adli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle yöntemi olarak kullanıldığı (İstanbul),3- Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir 'değerlendirme komisyonu' oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı veya bir değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı veya oluşturulan komisyonun geç çalışmaya başladığı, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),4- İşe alınacak bazı kişiler hakkında 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırıldığı ve gelen kayıtlar 'değerlendirme komisyonu' tarafından değerlendirilerek işe alınmaları sakıncalı görüldüğü halde, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),5- Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, ancak belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken birimlerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),6- 'Terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararı bulunanların işe alındığı (İstanbul, Seyhan),7- PKK terör örgütü tarafından sözde 'Değer Ailesi' olarak adlandırılan ailelere mensup, örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı (Mersin, Seyhan, İstanbul),8- PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındığı (İstanbul),9- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, ilgili KHK'larda 'ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevindeçalıştırılamayacakları' belirtilmesine rağmen, belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, bunu bir hülle yöntemi olarak kullandıkları (İstanbul),10- Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan suç kaydı bulunanların işe alındığı (Ataşehir),11- Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan sosyal hizmetler, kadın ve aile müdürlüğü, zabıta müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı (Ataşehir)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.Şu ifadeleri kullandı;"FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi. Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği,ardından DİAYDER'in yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıkmıştı.