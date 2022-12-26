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İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!

Son aylarda bitmek bilmeyen bir gıda krizinin yaşandığı ülkede geçtiğimiz hafta skandal görüntüler paylaşıldı. Geleneksel Noel kutlamalarında hindi pişirme adetinin olduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de vatandaşlar, süpermarketten aldıkları etlerin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülerin nedenin ne olduğu ise merak konusu oldu.

İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Ekleme: 26.12.2022 - 14:41 Güncelleme: 26.12.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
İngiltere aylardır bitmek bilmeyen bir gıda krizinin pençesinde. Geçtiğimiz haftalarda ülkede Rusya Ukrayna savaşının yarattığı tedarik krizi, kuş gribi vakalarındaki artışla çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı. Tedarik sorunları nedeniyle temel gıdalara erişim sorunun yaşandığı ülkede 'yumurta kıtlığı' başlamıştı.

Artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde yumurtaya erişimde büyük zorluk yaşanırken, kuş gribi tehlikesi de son darbeyi vurmuştu. Ülkede genelinde milyonlarca kümes hayvanı, kuş gribi tehlikesi nedeniyle itlaf edilmişti.

Telef olan milyonlarca kümes hayvanının yarattığı krizin bir diğer yüzü ise Noel kutlamalarında ortaya çıktı. Geleneksel olarak hindinin tüketildiği Noel kutlamalarında İngiliz vatandaşlar, ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!

Çoğu zincir marketin, hindi stoklarının tükenmesi nedeniyle dondurulmuş ürünleri yeniymiş gibi etiketleyerek raflara sürdüğü anlaşıldı. Derin dondurucularda aylar boyu bekletilen ürünler, zincir marketler tarafından çözüldükten sonra son kullanma tarihi ileri atılarak satışa çıktı.

Taze veya yeni dondurulmuş hindi aldıklarını düşünen İngilizler ise Noel yemeklerini yapmak için ürünü açtıklarında hayatlarının şoklarını yaşadı. Hindilerin sarardığı ve morarmış olduğu görülürken, etlerden gelen koku ise inanılmazdı.

İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!

Bazı vatandaşlar, soğuk olduğu için koku alamadıkları ürünü fırına vermelerinin ardından mide bulandıran bir durumla karşılaştı: Isıyı gören hindilerden çürümüş et kokusu geliyordu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda durumun ciddiyeti anlaşıldı. Bekletilmiş ürünlerdeki renk değişimlerine rağmen kurallara uygunmuşçasına satılan hindiler, İngilizleri isyan ettirdi. Çok sayıda kişi, Noel yemeklerinin mahvolduğunu ve bayram kutlamalarında aç kaldıklarını söyledi.

Ülkedeki zincir marketlerin bozulmuş hindi satmış olmasıysa, gıda krizinin bir parçası olarak değerlendirildi.

İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
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