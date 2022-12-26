Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.Şahısların arasında terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."