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Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu

PKK yandaşları, Fransa'nın başkenti Paris'teki üç kişinin öldüğü saldırının ardından sokağa indi. Kenti savaş alanına çeviren terör destekçileri, Türkiye karşıtı sloganlar attı. PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarıyla yürüyen eylemcilere Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan destek geldi. Saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Berivan Fırat, Fransa'nın kendilerini korumadığını söyledi. Berivan Fırat, "Bunu yapan kişi kim olursa olsun saldırının arkasında kesinlikle faşist, aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır." şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu
Ekleme: 26.12.2022 - 13:10 Güncelleme: 26.12.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu
Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde, Strasbourg-Saint Denis metro istasyonu yakınlarındaki rue d'Enghien'de bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üç kişi vurularak öldürüldü ikisi ağır 4 kişi ise yaralandı.

PKK YANDAŞLARI PARİS'İ BİRBİRİNE KATTI

Üç kişinin ölümüne sebep olan saldırgan, Fransız polisi tarafından yaralı olarak ele geçirildi. Saldırının ardından terör örgütü PKK yandaşları Paris'te sokağa indi. Kenti savaş alanına çeviren terör destekçileri, Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat da PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıyarak saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutan göstericilere arka çıktı.

Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu

SALDIRIDAN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTULAR

Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Berivan Fırat, saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek Fransa'nın kendilerini korumadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Berivan Fırat şöyle konuştu:

'Bizi nişan aldılar, bizi öldürdüler. Çünkü Fransa bizi yeterince korumadı ve Türkiye devletinin yaptığı saldırıları ciddiye almadı. Fransa, Erdoğan'ın, Kürtler için, Ermeniler için, Orta Doğu için, ve Fransa için nasıl bir tehlikeyi temsil ettiğin farkında değil. Bunu camilerle, derneklerle, ve Kuzey Afrika ülkesinde gelen gençleri kullanarak yapıyor. İslamofobiyi öne sürüyorlar.'

'FRANSA BİZE BİRÇOK JESTTE BULUNDU'

Fransa'nın kendilerine birçok jestte bulunduğunu ifade eden Berivan Fırat, hükümet ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek 'Artık sözden çok, icraat istiyoruz.' dedi.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SKANDAL SÖZLER

Skandal açıklamalarına devam eden Berivan Fırat, 'Dün olanlar ırkçı bir olay mıydı, yoksa politik suikast mıydı?' sorusuna şöyle cevap verdi:

'Kesinlikle bir suikast yapıldı. Bu barbar olay, bu terörist saldırının arkasında bunu yapan kişi kim olursa olsun kesinlikle Faşist ve aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır.'
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