Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, sokakların PKK terörüyle tanışmasına yol açtı.Silahlı saldırı, Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra gerçekleşti. Saldırgan önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, 'Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik' dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da, yaşananları 'Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi' sözleriyle anlattı. Üç kişiyi vurarak öldüren, üç kişiyi de yaralayan saldırgan kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi.Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.PKK'lılar Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Gerald Darmanin'e de saldırmayı denedi. AFP muhabirleri, kültür merkezinin dışına konuşlanan polisin, bakanın çevresindeki polis kordonunu kırmaya çalışan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığını bildirdi.Terör yandaşları polise taş ve benzeri cisimler attı, çöp bidonlarını da ateşe verdi. AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar, sokağın halini en çarpıcı haliyle ortaya koydu. Diğer yandan, saldırıyı gerçekleştiren 69 yaşındaki William M. gözaltına alındıktan sonra bir gününü akıl hastanesinde geçirdi. Emekli bir makinist olan saldırgan, savcılık sorgusunda yabancılara karşı patolojik bir nefret beslediğini itiraf etti. Paris Savcısı Laure Beccuau, Pazar günü yaptığı açıklamada ırkçı bir motivasyonla hareket eden William M.'nin yabancılara duyduğu nefreti dile getirdiğini söyledi. Şüpheliyi 'depresif' ve 'intihar eğilimli' olarak niteleyen savcı Beccuau, 'O yabancıları öldürmek istedi' dedi. Savcıya göre, saldırganın yabancılara karşı duyduğu 'patolojik nefret' 2016 yılında evinin soyulması üzerine başladı.William M., ifadesinde önce Paris'in kuzeyinde, göçmenlerin yoğun yaşadığı Seine-Saint-Denis bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmek istediğini ancak etrafta az sayıda insan olması ve kıyafetlerinin silahını kullanmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle bundan vazgeçtiğini anlattı. 10. bölgeye gitmeden önce ise ailesinin evine geri döndüğünü ekledi.Saldırgan cinayet, cinayete teşebbüs, silahlı saldırı, silah kanunu ihlal ve 'ırkçı saikle' hareket etme suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıkacak. AFP'ye konuşan William M.'nin babası, oğlu için 'deli' ve 'aptal' kelimelerini kullandı.Saldırı Fransız medyasında geniş şekilde yer bulmaya devam ediyor. Le Monde, 'd'Enghien sokağı cinayetlerinin arkasında ırkçılık var' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Savcılık ifadesine yer veren gazeteye göre, Paris'i şoka uğratan katliamın koşulları üç gün sonra belirginleşti. Le Monde gazetesi, bir diğer haberine ise skandal bir başlık attı: 'Paris'te Kürtler öldürüldü: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk.' Cuma günü gerçekleşen ölümcül saldırının militan topluluğun Fransa devletine karşı öfkesini uyandırdığını yazan gazete, Paris'i savaş alanına çeviren grubun tek başına 'ırkçı bir suç'a ikna olmadığını ve Türkiye'yi suçladığını iddia etti.Liberation gazetesi de utanç verici benzer bir habere ilk sayfasında yer verdi. 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' diyen Liberation, PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açtı. Gazetenin haberinde, 'yalnız bir kurt' olan saldırganın ateş açtığı ve hedef aldığı yerin 'tesadüf' olamayacağı ileri sürüldü.'Paris'te Kürtler öldürüldü: Şüpheli Pazartesi günü sorgu hakiminin huzuruna çıkarılıyor' başlığını tercih eden Le Figaro gazetesi ise, William M.'nin kendisini 'her zaman yabancıları ve göçmenleri öldürmek isteyen biri' olarak tanımladığını kaydetti.Fransa'nın en çok satan gazetesi Ouest France ise, 'Şüpheli cinayet işlemek için önce Saint-Denis'e gitti' manşetini attı. Saldırganın Pazar sabahı Paris'in popüler bölgesi Saint-Denis'i Colt 45 tabancasıyla turladığını aktaran gazete, silahını kolayca dolduramayacağını düşünen William M.'nin daha sonra ailesinin evine döndüğünü ve öğleden sonra ise d'Enghien sokağına gittiğini belirtti.William M.'nin suç geçmişi ise, yanıtsız soruları beraberinde getiriyor. Emekli makinist 8 Aralık 2021'de Paris'te bir göçmen kampına kılıçla saldırdı ve cinayet girişimiyle suçlandı. Ancak söz konusu saldırıdan bir yıl sonra William M. kefaletle serbest bırakıldı. Şüphelinin niçin serbest bırakıldığı ise bilinmiyor.Saldırganın bir önceki suç kaydı ise, 20016 yılından. William M., 2016 senesinde Seine-Saint-Denis bölgesindeki bir silahlı olaydan ötürü suçlu bulundu ancak daha sonra bu karar temyizde bozuldu.