Bakan Yanık, 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni' ile 'Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği Protokolü İmza Töreni' düzenlendi.Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bütün hizmetleri hak temelli bir anlayışla belirlediklerini ve hiçbir ayrım gözetmeden bütün halka sunduklarını söyledi.Nüfusun yaklaşık üçte birini teşkil eden 22 milyona yakın 18 yaş altı çocuğa tüm illerde devletin sevgisini ve şefkatini ulaştırdıklarını belirten Yanık, 'Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmak. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 36'dan yüzde 92'ye yükselttik.' diye konuştu.Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurdukları yaşam modelleriyle gençlerin sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Yanık, şu an yuva sıcaklığında 13 bin 863 çocuk bulunduğunu ifade etti.Çocukları risk içeren durumlardan korumak için mobil ekiplerle takip çalışmaları yürüttüklerini aktaran Yanık, bugüne kadar farklı risk gruplarından 222 binden fazla çocuğa ulaşarak, 14 bini aşkın okul ziyareti yaptıklarını, 50 bin aileyle birebir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Çocuk ve gençlerin medya yoluyla karşılaşabileceği riskleri önlemek amacıyla RTÜK, BTK ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ortak bir hareket başlattıklarını belirten Yanık, sosyal medya çalışma grubuyla çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 1567 içeriğe müdahale ettiklerini söyledi.Bakan Yanık, 2022'de koruma altındaki çocuklardan 312'sinin üniversite eğitimlerine başladığını bildirdi.Çocukların okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ettiklerini dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:'5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Bu sayının artması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor, göğsümüzü kabartıyor. 2 bin 242 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken, 398 çocuğumuz müzikal yeteneklerini çaldıkları enstrümanla icra ediyor.'İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi kapsamında 2022'de 3 bin 641 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdiklerini aktaran Yanık, 'Devletimiz, meslek sahibi olan gençlerimizin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özel önem veriyor. 1988'den 2002'ye kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2022 arasında toplam 37 bin 821 gencimizi kamuya yerleştirdik.' bilgisini verdi.Gençlere 2018'de yapılan yasal düzenlemeyle kendi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdiklerini hatırlatan Yanık, yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yaptıklarını anımsattı.Gençlerin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren teşvik edici politikalar uygulamaya başladıklarını dile getiren Yanık, 'Gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz ödüyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 9 bin 711 gencimiz özel sektörde istihdam edildi.' dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak protokolle birçok yeni çalışmaya da imza atacaklarının altını çizen Yanık, 'Sizlerin sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve estetik algınızın zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştireceğiz.' diye konuştu.Bugün devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamuya yerleştirilmesinin de yapılacağını belirten Yanık, yeni görevlerine yerleştirilen gençlerin çalışma şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlendiğini bildirdi. Yanık, şunları kaydetti:'Bu seminerlerimizle 2022'de 1050 gencimizin işe uyum sürecini destekledik. Görevinize başlamadan önce sizlerin de bulunduğunuz illerde 'İş Hayatına Uyum Seminerlerimize' katılmanız için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Her birinizin vatanına, milletine, değerlerine bağlı ve özgüven sahibi kişiler olarak yetişmeniz bizleri de çok mutlu ediyor. Sizler, Türkiye'nin bugününün de yarınının da teminatısınız. Ülkemizin geleceği sizin gayretiniz ve emeğinizle şekillenecek. İnanıyorum ki hep beraber aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz.'Program kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliği protokolü de imzalandı.Daha sonra Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a devlet korumasındaki çocukların yaptığı tabloyu hediye etti.Bakanlar Yanık ve Ersoy ile protokol üyeleri, gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi için butona basarak kura işlemini başlattı.Toplam 780 gencin ataması yapıldı. Atanan bazı gençler duygusal anlar yaşadı.