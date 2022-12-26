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Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması! Destek yüzde 75 artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" dedi.

Ekleme: 26.12.2022 - 12:06 Güncelleme: 26.12.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması! Destek yüzde 75 artacakSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılında özel sektöre 5,7 milyar liralık bir asgari ücret desteğinde bulunduğu bilgisini vererek, 2023 yılında ise bu desteğin 10 milyar lirayı geçeceğini aktardı.
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