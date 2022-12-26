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Bakan Kirişci: Dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye’de inşa ettiğimizi dost düşman herkes görmektedir

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye’de inşa ettiğimizi dost düşman herkes görmektedir" dedi.

Ekleme: 26.12.2022 - 16:27 Güncelleme: 26.12.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci: Dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye’de inşa ettiğimizi dost düşman herkes görmektedir
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından düzenlenen '160 Adet İş Makinasının Teslim Töreni'ne katıldı. DSİ Ankara Etlik Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle, DSİ makina parkına 160 adet yeni iş makinası kazandırılmış oldu. Törene Kirisci'nin yanı sıra DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve Bakan yardımcıları da katıldı. DSİ parkına kazandırılan 700 milyon lira değerindeki iş makinaları, ihtiyaç duyulması halinde terörle mücadele çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına da hizmet edecek.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SU YAPILARINI TÜRKİYE'DE İNŞA ETTİĞİMİZİ DOST DÜŞMAN HERKES GÖRMEKTEDİR'

Araçların teslim töreninde konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin gerçekleştirdiği projelere değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım tarihinde açılışını gerçekleştirdiği Yusufeli Barajı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kirişçi, barajın Türkiye Yüzyılı'nın mühendislik harikası olduğunu belirterek, 'Artık dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye'de inşa ettiğimizi dünyada dost düşman herkes görmektedir. Gövde yüksekliği 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci yüksek barajı sıfatını almaktadır. Türkiye Yüzyılı'na yakışır dev eser Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali ülkemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

'MAKİNALARIMIZ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI EMRİNDE GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR'

DSİ Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yapısal tedbirler çerçevesinde 10 bin 413 adet tesis inşa ederek, yaklaşık 2 milyon hektar alanda taşkın kontrolü sağladığını dile getiren Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:
'Taşkın problemi olan havzaları bütüncül olarak etüt ederek, yapısal ve yapısal olmayan taşkın önleyici tedbirleri birlikte değerlendirmekteyiz. Taşkın öncesi yapılan çalışmalarla taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmek elbette mümkündür. Ayrıca, taşkın anı ve taşkın sonrası yaptığı makinalı çalışmalarla da oluşan zararları bertaraf edilmektedir. Biz bu çalışmalarda kullanılan makinalara 'Yeşil Karıncalar' adını veriyoruz. Bu iş makinalarını sadece kendi faaliyetlerimizde değil, aynı zamanda orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde de destek amaçlı olarak kullandığımızı belirtmek isterim. Ayrıca bu makinalarımız, AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da iştirak etmekte, terörle mücadele çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde görevlendirilmektedir.'

'MAKİNA PARKIMIZIN GENÇLEŞTİRİLMESİ DE MAKİNA PARKINDAKİ MAKİNA SAYISI KADAR ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hayati faaliyetleri etkin biçimde sürdürmesi için güçlü bir makina parkına sahip olmasının önemine dikkat çeken Kirişci, 'Aynı zamanda bu makina parkımızın gençleştirilmesi de makina parkındaki makina sayısı kadar önemli bir husustur. Bunun için bu yıldan başlayarak önümüzdeki üç yıl içinde 650 adet yeni iş makinesinin Devlet Su İşleri makina parkına kazandırılması için gerekli planlamaları yaptık. Bu iş makinalarından 140'ını geçtiğimiz Mayıs ayında, 11p 'Yeşil Karınca'yı Ağustos ayında ve 60 adet iş makinasını ise 26 Ekim tarihinde DSİ Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz merasim ile DSİ makina parkımıza dahil ettik. Bugün ise 60 adet damperli kamyon ve 100 adet paletli ekskavatörün makina parkımıza kazandırılması vesilesiyle burada bir arada bulunmaktayız. Bu araçlar ile DSİ makina parkımızda iş makinası sayımız 2 bin 529'a, 652 olan damperli kamyon sayımız 712'ye, 626 olan palet ekskavatör sayımız ise 726'ya yükselmiştir' diye konuştu.

Kirişci'nin konuşmasının ardından kurdele kesimi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından Kirişci'ye teslim edilen araçların minyatürü hediye edilirken, bir işçi de Kirişci'ye yazdığı şiiri takdim etti.
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