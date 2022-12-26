Arnavutköy'de İETT'ye binemeyen yolcu tepki gösterdi

İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu ifade eden bir vatandaş otobüse binemeyince isyan etti.

İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı İETT'de vatandaş bir kez daha isyan etti.Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde İETT durağında bekleyen bir vatandaş uzun süre İETT otobüsüne binemedi.Seyrek seferler nedeni ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi.Otobüse binemeyen vatandaş, "Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek" diyerek duruma tepki gösterdi.İHA'nın haberine göre, yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.