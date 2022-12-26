6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!

Kendilerini Millet İttifakı olarak adlandırdıktan sonra HDP'nin gizli ortak olarak değerlendirilmesiyle birlike 6'lı masa ismini kullanmaya başlayan cephede aday krizi devam ediyor. Halen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen 6'lı masada bu belirsizlik üzerine garip uzlaşmalar da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylarını belirleseler de açıklamama yönünde kararları olduğunu belirtti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.6'lı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "6'lı masa gerçekten 6 liderin bir araya gelip uyum içinde çalıştığı bir masa. Bu, yüzde yüz her oturduğumuzda her konuyu çözüyoruz anlamına gelmesin. Hayır, oturuyoruz uygar insanlar gibi tartışıyoruz, tereddütler olunca bir sonraki toplantıya erteliyoruz.Kılıçdaroğlu ilginç açıklamalarına devam ederken iktidara gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri hükümet programını da henüz belirlemediklerini verdiği tarihle itiraf etti. CHP Genel Başkanı "5 Ocak'ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak" dedi.Hükümet programının yanısıra millete vadettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem isimli sistemin de detaylarını belirlemediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur" demekle yetindi.Kılıçdaroğlu adaylık rekabeti ve tek adayla çıkılamama ihtimaline ilişkin de "Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşamam" dedi.