  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!

Halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masada sorunun yalnızca aday belirleme değil açıklama konusunda da yaşanan çekince olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını belirleseler bile açıklamak için seçim kararının açıklanmasını bekleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu adayı açıklamama konusunda masadaki tüm isimler olarak uzlaştıklarını açıkladı!

6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Ekleme: 26.12.2022 - 16:44 Güncelleme: 26.12.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Kendilerini Millet İttifakı olarak adlandırdıktan sonra HDP'nin gizli ortak olarak değerlendirilmesiyle birlike 6'lı masa ismini kullanmaya başlayan cephede aday krizi devam ediyor. Halen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen 6'lı masada bu belirsizlik üzerine garip uzlaşmalar da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylarını belirleseler de açıklamama yönünde kararları olduğunu belirtti.

"SEÇİM KARARI ALINIRSA AÇIKLAYALIM DEDİK!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

"UYUM İÇİNDEYİZ AMA HER OTURDUĞUMUZDA BİR SORUNU ÇÖZMÜYORUZ"

6'lı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "6'lı masa gerçekten 6 liderin bir araya gelip uyum içinde çalıştığı bir masa. Bu, yüzde yüz her oturduğumuzda her konuyu çözüyoruz anlamına gelmesin. Hayır, oturuyoruz uygar insanlar gibi tartışıyoruz, tereddütler olunca bir sonraki toplantıya erteliyoruz.

HÜKÜMET PROGRAMI YOK, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEYİŞİ DE BELİRLENMEDİ

Kılıçdaroğlu ilginç açıklamalarına devam ederken iktidara gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri hükümet programını da henüz belirlemediklerini verdiği tarihle itiraf etti. CHP Genel Başkanı "5 Ocak'ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak" dedi.

"SANIYORUM BELLİ OLUR"

Hükümet programının yanısıra millete vadettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem isimli sistemin de detaylarını belirlemediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur" demekle yetindi.

ORTADA ADAY YOK; "TEK ADAY ÇOK ADAY BİLMİYORUM"

Kılıçdaroğlu adaylık rekabeti ve tek adayla çıkılamama ihtimaline ilişkin de "Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşamam" dedi.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor