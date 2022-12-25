Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Adana- Konya yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi.Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.