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CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı düzenlediği toplantı ile 2023 yılında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir listesinde yer almak istediğini söyledi. Sarı'nın daha önce 'KEMAL İSTİFA' sloganları attırdığı ortaya çıktı

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Ekleme: 25.12.2022 - 23:37 Güncelleme: 25.12.2022 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28'nci dönem milletvekili aday adaylığı için İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

İl Başkanı Serkan Sarı düzenlediği toplantı ile 2023 yılında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir listesinde yer almak istediğini söyledi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlediği aday adaylığı açıklama toplantısına CHP Milletvekilleri Fikret Şahin ve Ensar Aytekin'in yanı sıra CHP'li belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!

Son kez il başkanı olarak partililere seslendiğini söyleyen Serkan Sarı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini de kaydetti.

'KEMAL İSTİFA' DİYA BAĞIRTMIŞTI

İstifa eden İl Başkanı Serkan Sarı, geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılmasını eleştirmiş ve partililere 'Kemal İstifa' sloganları attırarak açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!

TAVSİYE EDİLEN ADAYA RET

Öte yandan, boşalan Balıkesir il başkanlığı koltuğuna ise istifa eden Serkan Sarı yerine yakın adamı il başkan yardımcılığı görevini sürdüren Erden Köybaşı'nı önerdiği öğrenildi. Bu önerinin basına kapalı toplantıda ilçe başkanları tarafından 12 oy red 8 oy kabul olarak sonuçlanmasının ardından CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin'in ise uzlaşı sağlayamadığı kaydedildi.

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