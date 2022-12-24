Şanlıurfa'da terör operasyonu
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK Operasyonu düzenlendi.
Terörle Mücadele kapsamında silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK Üyesi şüphelisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.