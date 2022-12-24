Kızına rakip oldu

Genç popçu Aleyna Tilki'nin en azın kendisi kadar popüler hale gelen annesi Havva Öztel, şarkıları dillere pelesenk olan Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" adlı şarkısını seslendirdi. Klibinde gelinlik giyen Havva Öztel, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aleyna Tilki de Instagram hesabından paylaşım yaparak annesine destek oldu.

17 yaşından itibaren müzik piyasasında olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de şarkıcı olmaya karar verdi. Havva Öztel, 'Seni Kalbimden Kovdum' isimli şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Öztel, şimdi de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirdi.Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Unutamazsın Beni' şarkısını okuyan Öztel, gelinlik giyip klip çekti. Öztel, Instagram hesabından gelen tebrik paylaşımlarına da cevap vermeyi ihmal etmedi. Şarkıları milyonlar tarafından dinlenen Aleyna Tilki de Instagram hesabından paylaşım yaparak annesine destek oldu.