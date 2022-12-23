Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alan içerisinde 6 noktada toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.Operasyonda, ayrıca 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi.