Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce araziye tuzaklandığı belirlenen 6 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alan içerisinde 6 noktada toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.
Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.
Operasyonda, ayrıca 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi.