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Sahte gurbetçiye 'Tokat' operasyonu! Gözaltına alındı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 ilde 51 dolandırıcılık olayının faili olan ve kendisini Almanya'dan gelen gurbetçi olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.12.2022 - 15:58 Güncelleme: 23.12.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Sahte gurbetçiye 'Tokat' operasyonu! Gözaltına alındı
Polis ekipleri, başta Ankara olmak üzere 21 ilde 51 farklı olayda kendisini gurbetçi olarak tanıtan bir kişinin, üzerinde Türk parası olmadığını söyleyerek özellikle yaşlı vatandaşlardan para bozdurma bahanesiyle sahte para verip karşılığında Türk lirası aldığını tespit etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek dolandırıcılık suçunu plakasız araçla gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirledi. S.A'yı takibe alan polis, vatandaşları dolandırdığı anları da kayda aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler, seyir halindeki aracı durdurarak S.A'yı gözaltına aldı.

32 BİN 500 SAHTE AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 556'sı 50, 47'si 100 avro olmak üzere toplam 32 bin 500 sahte avro ele geçirildi.

Şüphelinin kendisini Almanya'dan gelen gurbetçi olarak tanıttığı ve hayır yapmak istediğini söyleyerek vatandaşların insani ve dini duygularını istismar ettiği belirlendi. Özellikle ayırt etme gücü düşük yaşlı vatandaşları hedef alarak, para bozdurma bahanesiyle sahte avro veren şüphelinin, cami inşaatlarına yüklü yardım yapma vaadiyle görevlilere 400-500 avro arasında sahte para verip yardım kutularındaki paraları aldığı, camiden çıkan vatandaşlara yardıma muhtaç insanlara zekat vermek istediğini belirterek, elindeki sahte dövizi düşük kurdan Türk Lirası karşılığı bozdurduğu tespit edildi.

FÖTR ŞAPKA, FULAR, KIRMIZI CEKET...

Şüphelinin, bazı mağdurlara Özbekistan Somu, Kuzey Kore Wonu verdiği, bu paraların değerinin yüksek olduğunu söyleyerek yüksek miktarlarda Türk lirası aldığı, tanınmamak ve kendisini Avrupalı göstermek için fötr şapka, fular, kırmızı ceket gibi kıyafetler giydiği belirlendi.

Ekiplerin geçmişe dönük çalışmalarında ise şüphelinin 2006'dan itibaren benzer yöntemler kullanarak sahte para ile dolandırıcılık yaptığı ve 9 farklı dosyadan arandığı tespit edildi. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen S.A, cezaevine gönderildi.
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