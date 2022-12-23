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Mersin'de 4 ay geçmiş bebek mamasını sattılar

Bir zincir markette denetim yapan ekipler, bebek mamasının da bulunduğu birçok ürünün, son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğunu belirledi.

Ekleme: 23.12.2022 - 17:25 Güncelleme: 23.12.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de 4 ay geçmiş bebek mamasını sattılar
Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Son kullanma tarihi geçen ürünler arasında, 4 ay geçen bebek mamasının satılmak üzere reyonlarda olduğu belirlendi.

Bunun yanı sıra, süt ve süt ürünleri ile birlikte 70 adet gıda ürününün son kullanma tarihi geçen ürünler, ekipler tarafından imha etti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bahsi geçen markete cezai işlem uyguladı.

"Birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük"
Denetim sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimizle insan sağlığına yönelik yapılabilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerimizi en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz. Bir zincir markette yaptığımız denetimlerde, maalesef birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük.

Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil bir çocuk mamasının dört ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır.

Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Dolayısıyla herkesin çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

"Hatanın mahiyetine göre cezanın da güçlü olması gerekiyor"
İHA'nın haberine göre, Özyiğit, "Cezai yaptırımların yapılan işin, yapılan hatanın mahiyetine göre de güçlü olması gerekiyor. Teknoloji çağındayız, bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir.

Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımları varken ve ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü.

Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu konuda zabıta ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir." şeklinde konuştu.
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