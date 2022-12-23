MasterChef neler oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri üyeliğinde yayınlanan yemek yarışması bu akşam 22:15'de izleyicisiyle buluştu. MasterChef ödül oyunu gecesinde son altıya kalan isimler elenen yarışmacılarla beraber yemek yaptılar. İşte MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili detaylar...

MasterChef ödül oyunu kazanan isim bu akşamki yarışmaların ardından belli oluyor. Bugün ödül oyununda MasterChef yarışmacıları, elenen yarışmacılar ile takım olacak ve beraber yarışacaklar. İşte 22 Aralık 2022 Çarşamba MasterChef son bölümde yaşananlar ve ödül oyununun galibi olan isim hakkında detaylar haberimizde...MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te bu akşam ödül oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Yarışın ardından ödülü kazanan isim açıklanacak. MasterChef'te ödül oyununun galibi belli olduğunda haberimiz güncellenecek.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Eleme potasına giden yarışmacı Tolga ve Burak oldu.