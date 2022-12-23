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Gümüşhane'de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu

Polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler şüphelendikleri 2 kişinin çantasında 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Ekleme: 23.12.2022 - 16:05 Güncelleme: 23.12.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Gümüşhane'de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu
Uyuşturucu madde kullanılması ve yurda yayılmasının önlenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'a giden bir yolcu otobüsünü Akçakale uygulama noktasında durdurdu.

Durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu şüphelilere arama yapıldı.

820 gram metamfetamin bulundu
Şüphelilerin çantasında arama yapan ekipler, sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram etamfetamini, gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.

Gümüşhane de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu #1

2 şüpheliye işlem başlatıldı
Gözaltına alınan S.Ö ve E.Ö hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler tutuklandı
İHA'nın haberine göre, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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