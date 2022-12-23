Uyuşturucu madde kullanılması ve yurda yayılmasının önlenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'a giden bir yolcu otobüsünü Akçakale uygulama noktasında durdurdu.Durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu şüphelilere arama yapıldı.Şüphelilerin çantasında arama yapan ekipler, sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram etamfetamini, gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.Gümüşhane de 2 şüphelinin çantasında 815 gram uyuşturucu madde bulundu #1Gözaltına alınan S.Ö ve E.Ö hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.İHA'nın haberine göre, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.