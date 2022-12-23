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Eyüpsultan'da köpük paniği: Daha önce oluşmamıştı

İstanbul Eyüpsultan'da yanan fabrikanın yakınında bulunan mahalleyi köpük kapladı. Endişeye neden olan köpüğün dün yangına müdahale eden itfaiyenin çalışması sonrası mahalleye ulaştığı tahmin ediliyor.

Ekleme: 23.12.2022 - 16:25 Güncelleme: 23.12.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Eyüpsultan'da köpük paniği: Daha önce oluşmamıştıPirinççi Mahallesi'nde yanan fabrikanın yakınında mahallelerde oturanlar sabah uyandıklarında dev köpük birikintileriyle karşılaştı.

Endişe yaşayan mahalleliler durumu belediye bildirdi. Belediye ekipleri gelerek çalışma başlattı. Köpüklerin üzerine belediye tankerinden su sıkıldı. Köpüğün nedeninin dün araç filtresi yangınına müdahale eden itfaiyenin kullandığı su ve kimyasalın neden olduğu tahmin ediliyor.

Eyüpsultan'da köpük paniği: Daha önce oluşmamıştı

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KÖPÜK OLUŞMAMIŞTI"

Uzun süredir Pirinççi Köyü civarında oturduğunu dile getiren Kadir Kaya “Burada daha önce böyle bir köpük oluşmamıştı. Dün 14.00'da filtre fabrikası yanmıştı. O fabrikaya itfaiye araçları geldi, çok su boşalttılar. Bu köpüklerde oradan buraya geldi. Bu ilk defa oldu, fabrikadaki yangından olduğunu da biliyoruz" dedi.

“BU KÖPÜKLER DÜNKÜ YANGINDAN DOLAYI"

Abdullah Danacı ise “5 senedir burada kalıyorum, yazlık olarak burayı kullanıyorum. Bu köpükler dünkü yangından dolayı kaynaklandı. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Dünkü yangından dolayı bu köpüklerin oluştuğu belli, o kadar çalışma yapıldı" dedi. Pirinççi Köyü'nde dün araç filtre fabrikasında yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi 88 araç ve 269 personel ile yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Eyüpsultan'da köpük paniği: Daha önce oluşmamıştı
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