Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu Y.A'yı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.