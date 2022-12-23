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Bakan Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin kadrolarında terör yandaşlarının bulunması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış
Ekleme: 23.12.2022 - 16:43 Güncelleme: 23.12.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin kadrolarında terör yandaşlarının bulunması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

'HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış.

Bakan Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

1 yıl önce konu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, önce bu alımları reddettiniz, ardından da tüm belediye çalışanları 'zan altında' bırakılıyor dediniz. HDPKK'nın referansıyla alınan, terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB'de çalışan masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz gibi gösterdiniz. Ancak müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK'nın tavsiyesi ile işe alınan ilk etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız.

Bakan Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan konu ile ilgili idari soruşturmalar tamamlanarak, tevdi raporları savcılıklara gönderilmiştir. İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmalar ise devam etmektedir. Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır.'

Ayrıca, HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği aşağıdaki 11 madde ile tek tek açıklanmıştır.'

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