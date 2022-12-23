Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler birçok kaleme zam yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, 'Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz.' diye konuştu.Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi.Sosyal medya kullanıcıları, zammın hemen sonrasında ürün etiketlerini değiştiren marketleri paylaştı.Kullanıcılardan, 'Market zamlarına acil müdahale' çağrısı geldi.Rekabet Kurulu, zincir marketlere 2,7 milyar liralık ceza verilen soruşturmanın devamı kapsamında, 13 teşebbüse 878,6 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırıldı.Kurulca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici-tedarikçi niteliğindeki 15, perakendeci niteliğindeki 5 teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.