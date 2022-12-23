Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.B.A, B.K. ve İ.M.S'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar, sentetik uyuşturucu, metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.