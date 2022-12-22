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Müslümanlara organize saldırı

Planlı bir şekilde İslam ve Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor. STK’ların hedef alınmasıyla başlayan süreç, cemaatlere, hafızlara ve Peygamber Efendimiz’e kadar uzandı. Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Efendimiz’e hareketler savurdu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te STK’ları hedef aldı. Yeni Çağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen hafızlara dil uzattı.

Müslümanlara organize saldırı
Ekleme: 22.12.2022 - 13:59 Güncelleme: 22.12.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Müslümanlara organize saldırı
Türkiye son günlerde İslam’a ve Müslümanlara karşı organize bir saldırıya sahne oluyor. Sivil toplum kuruluşlarının hedef alınması ile başlayan saldırılar, cemaatlere, hafızlara ve hatta Peygamber Efendimiz’e kadar uzandı. Geçtiğimiz günlerde Birgün Gazetesi yazarı ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay’ın Hz. Peygamber’e ders sırasında ettiği hakaretler gündeme geldi. Öğrencilerin şikayetiyle gün yüzüne çıkan olay sonrası, Kutay hakkında soruşturma başlatıldı.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN HAKARET

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı skandal açıklamayla gündem oldu. Meclis kürsüsünden seslenen Kaya, MEB’in çocuk istismarıyla gündeme gelen vakıf ve tarikatlarla protokol imzaladığını iddia etti. 20 yıldır yurt sorununun çözülemediğini söyleyen Kaya, “Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların k, ucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz” dedi. Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara, bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen, ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız” diye konuştu.

HAFIZLARA ASALAK DEDİ

İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin ise skandal ifadelerle tepki çekti. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen hafızlara yönelik paylaşım yapan Ergin, “Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında “hafızlık” asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez! Derdiniz sevapsa cumaları SMA’lılara para toplayın!” dedi. Daha da ileri giden Ergin, “Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet’ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak!” ifadelerini kullandı.

YTÜ’ye pankart astılar

Türkiye İşçi Partililer, Hz. Peygamber’e ağır hakaretlerin edildiği Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bir pankart astı. Davutpaşa’daki üst geçitte yer alan pankartta, “Şeriata, Faşizme, Karanlığa Geçit Yok” ifadeleri yer aldı.

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