Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı

YSK üyelerine hakaretten suçlu bulunan ve hakkında hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çıkarması bir işe yaramadı.Herkes altılı masanın adayı “İmamoğlu”dur dese de, kendi partisinden tek bir hamle gelmedi.Kemal Kılıçdaroğlu, “aday benim” diyorÖyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altını çize çize “İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya hizmet edecektir.” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çok daha önceden o listeden çıkaran Kılıçdaroğlu, adeta meydan okumaya kararlı…Bu tutum, seçimi kazandıracak bir aday isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'nu işaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de adeta ekarte etti.Kılıçdaroğlu, her gittiği yerde kendisinin aday gösterileceğini açık açık dile getirmese de “altılı masada ben ne istersem o olur” mesajını verdi.Ve o mesajlar artık gün yüzüne çıktı.CHP Lideri'nin afişleri bazı şehirleri süslemeye başladı.Afişlerdeki “Ey dünya… Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz” ifadeleri dikkat çekti.CHP teşkilatlarınca asılan afişlerle ilgili henüz masanın diğer üyelerinden bir ses yok…Billboardlara çıkan lideri için Ekrem İmamoğlu'nun ne söyleyeceği de merak konusu…