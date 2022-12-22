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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı

Bir türlü adayını belirlemeyen altılı masada, muhtemel adaylar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a adeta yol gözüktü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişleri şehirleri süslemeye başladı…

Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı
Ekleme: 22.12.2022 - 10:31 Güncelleme: 22.12.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı
YSK üyelerine hakaretten suçlu bulunan ve hakkında hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çıkarması bir işe yaramadı.

Herkes altılı masanın adayı “İmamoğlu”dur dese de, kendi partisinden tek bir hamle gelmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “aday benim” diyor
Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altını çize çize “İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya hizmet edecektir.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çok daha önceden o listeden çıkaran Kılıçdaroğlu, adeta meydan okumaya kararlı…

Dile getirmiyor, artık gösteriyor
Bu tutum, seçimi kazandıracak bir aday isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'nu işaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de adeta ekarte etti.

Kılıçdaroğlu, her gittiği yerde kendisinin aday gösterileceğini açık açık dile getirmese de “altılı masada ben ne istersem o olur” mesajını verdi.

Afişe çıktı
Ve o mesajlar artık gün yüzüne çıktı.

CHP Lideri'nin afişleri bazı şehirleri süslemeye başladı.

Afişlerdeki “Ey dünya… Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı

Masanın geri kalanı sessiz
CHP teşkilatlarınca asılan afişlerle ilgili henüz masanın diğer üyelerinden bir ses yok…

Billboardlara çıkan lideri için Ekrem İmamoğlu'nun ne söyleyeceği de merak konusu…
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Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerini asmaya başladı
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