Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerine 'huzur' operasyonu yaptı.Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.