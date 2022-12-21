Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu haftaki partisinin grup toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çağırmış ve aralarında ‘Baba-Oğul' ilişkisi olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışmaları sürerken bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Beyaz Gazete moderatörü Türker Akıncı bu haftaki yazısında Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına ve 6'lı masadaki karmaşaya değindi.İşte Türker Akıncı'nın o yazısı;CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında baba oğul ilişkisi olduğunu söyledi.Bu öyle bir baba oğul ilişkisi ki;1-) Baba oğlunu en önemli duruşmada yalnız bırakıp yurtdışına gidiyor.2-) Oğul babadan habersiz miting organize ediyor.3-) Oğul ablasıyla sevinç naraları atıyor babasına nazire yaparmışçasına.4-) Baba “ben aday olacağım” diyor oğul ise “asıl ben aday olacağım” diye diretiyor.5-) Oğul ve abla birleşip babaya darbe yapıyor.Cümle alem biliyor ki;1-) Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor.2-) Akşener tam destek hep destek İmamoğlu'ndan yana.3-) Kılıçdaroğlu hepsinden daha çok aday olmayı düşünüyor.4-) İyi parti – CHP arasında gerginlik had safhada.Evet siyasetin doğasında bazı ayak oyunları vardır.Ama bu kadar da ayyuka çıkmış oyunlar pes dedirtiyor.Ve tüm bunlara rağmen ısrarla1-) İmamoğlu hala “ben aday olmayacağım” demedi.2-) İmamoğlu hala “adaylık bizim genel başkanımıza yakışır” demedi.Peki ne dedi?İyi de sayın İmamoğlu hangisi sizin teknik direktörünüz?Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi?Artık karar verin.İmamoğlu ile Akşener'in tarihe geçen sevinç pozu muhalefetteki tüm mağduriyet havasını dağıttı.Mevzu samimi bir şekilde hissedilmeyince mağduru bile oynayamadılar.Hele hele Akşener gibi bir isme İmamoğlu'na bu kadar teveccüh hiç yakışmadı.Maalesef sürecin başından bu yana “rabbi yesir” ile başlayan teveccüh sarılmaya kadar vardı.Tüm bunlar muhalefetin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Bazı sanatçıların samimiyetsizliği de artık mide bulandırıcı seviyeye geldi.Hiçbir olayda ağzını açmayanSavunma sanayiinde tarih yazarken konuşmayanYerli ve milli insansız savaş uçağımız göklere çıkarken lal olanTerör örgütü saldırdığında twit atmaktan korkanlarİmamoğlu'nun “İ”si anılsa ortalığı yangın yerine çeviriyor.İnsan da “ne ajansmış arkadaş” demekten kendini alamıyor.