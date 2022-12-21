Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyona çıktı…Terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 DEAŞ'lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.1 zanlı serbest bırakıldı, 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.