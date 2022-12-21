Gaziantep'teki evde EYP bulundu
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
2 kişi gözaltında
Olayla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan T.K. ve A.Z. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.