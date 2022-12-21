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Evlat nöbetindeki aile sayısı 346 oldu

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, "Devletimiz çok şükür güçlüdür arkamızda duruyor" dedi.

Ekleme: 21.12.2022 - 14:02 Güncelleme: 21.12.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki aile sayısı 346 oldu
Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor...

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde bıkmadan, usanmadan bir araya gelen aileler umutlarını bir kez olsun yitirmiyor.

Aile sayısı 346'ya yükseldi

Bugün bin 206'ncı güne ulaşan evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. Sayıları 346'ya ulaşan aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

18 yaşında dağa kaçırılan oğulları için katıldılar

İHA'nın aktarımına göre; Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan Niyazi ve Zahide Kaplan çifti, oğulları Barış Kaplan’ın 18 yaşındayken İstanbul’dan dağa kaçırıldığını söyledi.

"Devletimiz çok şükür güçlüdür"

Evladının lokantada çalıştığı esnada HDP ve PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten Niyazi Kaplan, “Oğlum 2015 yılında dağa kaçırıldı. Evladım İstanbul’a lokantada çalışmaya gitmişti. Orada oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. HDP ve PKK seni kandırıp dağa kaçırdı. 8 senedir senin hasretini çekiyoruz. Devletimiz çok şükür güçlüdür. Devletimiz çok şükür arkamızda duruyor.” dedi.
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