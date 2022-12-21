Amasya'da yangın çıkan fabrika küle döndü

Kontrplak fabrikasında çıkan yangın, kısa süre içerisinde etki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Tokat'tan da takviye ekip gönderildi.

Amasya'nın Doğu Mahallesi'ndeki fabrikada panik anları yaşandı.Kontrplak fabrikasında yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.Fabrika küle döndüAhşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı.Tokat'tan itfaiye geldiTaşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.Ayrıca Tokat Erbaa'dan da itfaiye ekipleri geldi.