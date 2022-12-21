Amasya'da yangın çıkan fabrika küle döndü
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın, kısa süre içerisinde etki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Tokat'tan da takviye ekip gönderildi.
Amasya'nın Doğu Mahallesi'ndeki fabrikada panik anları yaşandı.
Kontrplak fabrikasında yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Fabrika küle döndü
Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı.
Tokat'tan itfaiye geldi
Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ayrıca Tokat Erbaa'dan da itfaiye ekipleri geldi.
Kontrplak fabrikasında yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Fabrika küle döndü
Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı.
Tokat'tan itfaiye geldi
Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ayrıca Tokat Erbaa'dan da itfaiye ekipleri geldi.