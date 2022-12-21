ABD ile terör örgütü SDG'den ortak operasyon

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlenen üç ayrı operasyonda altı DEAŞ militanının yakalandığını açıkladı. Helikopterlerle havadan indirme yoluyla yapılan operasyonların, 48 sürelik bir zaman diliminde icra edildiği belirtildi. Yakalanan şahıslar arasında DEAŞ'ın "Suriye Bölge Yetkilisi" kabul edilen "El Zübeydi"nin de olduğu açıklandı. Söz konusu şahsın Suriye'de saldırılar planladığı ya da bunların düzenlenmesine önayak olduğu belirtildi.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi düzenlenen üç baskından ikisinin Deyrizor ve Haseke bölgelerinde yapıldığını ve bu operasyonlara terör örgütü YPG/SDG'nin de katıldığını açıkladı.CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, operasyonlarla ilgili olarak, 'DEAŞ'ın bu unsurlarının yakalanması terör örgütünün istikrarsızlaştırıcı saldırılar planlama ve hayata geçirme kabiliyetini sekteye uğratacak' şeklinde konuştu.Suriye'de DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle YPG/SDG'ye destek veren ABD askerlerinin sayısı 900 olarak tahmin ediliyor. ABD güçlerinin SDG ile birlikte DEAŞ'a karşı yaptığı operasyonlar daha çok ülkenin kuzey doğu bölümünde gerçekleşiyor.